MasterChef fırın sütlaç tarifi! En güzel fırın sütlaç tarifi! fırın sütlaç tarifi nasıl yapılır? fırın sütlaç için malzemeler!

Türk mutfağı tarifleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif fırın sütlaç aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, fırın sütlaç tarifi nasıl yapılır? fırın sütlaç nedir? fırın sütlaç nasıl yapılır, fırın sütlaç yapılırken nelere dikkat edilir?

FIRIN SÜTLAÇ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1.5 kilo günlük süt (dilerseniz köy sütü, açık süt tercih edebilirsiniz)

1 çay bardağı şeker

1 paket toz krem şanti

1 büyük çay bardağı pirinç

2 paket vanilya

1 dolu tatlı kaşığı nişasta

FIRINDA SÜTLAÇ NASIL YAPILIR?

Daha önceden kaynatılmış olan köy sütü veya açık süt 1.5 kilo olacak şekilde orta boy bir tencereye alalım.

1 paket toz krem şanti ekleyip, çırpalım.

Pirinç eklenir karıştıralım.

Ara ara çırparak kısık ateşte şişene kadar pişirelim.

2 paket vanilya ve şeker ekleyip karıştıralım.

Bu şekilde şeker eriyip tamamen özleşene kadar biraz daha kısık ateşte kaynatalım.

Bir kasede nişastayı biraz soğuk su veya soğuk süt ile çırparak açalım.

Yavaş yavaş tencereye ekleyip çırpalım.

Koyulaşana kadar kısık ateşte 2-3 dakika daha pişirilip kaselere pay edilip tezgaha konmalı.

6- 10 dakika kadar dinlendirilmeli, böylece sütlacın üzeri kabuk tutacak.

Bu sırada fırının üst kısmı çalıştırılır.

Fırın tepsisine 2 parmak soğuk su koyup, kaseleri tepsiye dizelim.

Tepsiyi fırının en üst kısmına yerleştirelim.

Üzeri kabuk tutana kadar pişirilir. Fırından alınıp tezgaha dizilir biraz ılıdıktan sonra buzdolabına kaldıralım.

Tamamen soğuduktan sonra servis edebilirsiniz.