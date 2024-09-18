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MasterChef Fırın Makarna tarifi! En güzel Fırın Makarna tarifi! Fırın Makarna tarifi nasıl yapılır? Fırın Makarna için malzemeler!

MasterChef Fırın Makarna tarifi! En güzel Fırın Makarna tarifi! Fırın Makarna tarifi nasıl yapılır? Fırın Makarna için malzemeler!
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MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Fırın Makarna hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Fırın Makarna hazırladı. Peki, Fırın Makarna tarifi nedir? Fırın Makarna nasıl yapılır? Fırın Makarna nedir?

Makarna yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Fırın Makarna aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Fırın Makarna tarifi nasıl yapılır? Fırın Makarna nedir? Fırın Makarna nasıl yapılır, Fırın Makarna yapılırken nelere dikkat edilir

FIRIN MAKARNA MALZEMELERİ

Kuşkonmazlı Cannelloni tarifi:

Hamur işleri için:

500 gr 00 un

5 yumurta

tuz

Doldurma için

500 gr kuşkonmaz

750 gr ricotta

Beşamel için:

50 gr tereyağı

50 gr un

1/2 litre süt

hindistan cevizi (isteğe bağlı)

100 gr rendelenmiş Grana Padano

tuz

biber

FIRIN MAKARNA NASIL YAPILIR?

Kuşkonmazlı cannelloni hazırlamak için taze makarnayla başlayın. Unu hamur tahtası üzerinde bir tümseğe koyun, yumurtaları ortasına kırın, bir tutam tuz ekleyin ve kuvvetlice yoğurun.

Pürüzsüz ve homojen bir hamur elde edene kadar hamuru yoğurun. Streç filme sarıp 1 saat buzdolabında dinlendirin. Bu arada kuşkonmazı temizleyin. Sapın odunsu kısmını çıkarın, durulayın ve ince ince dilimleyin.

Bir kasede ricotta ve kuşkonmazı birleştirin ve sızma zeytinyağı, tuz ve karabiberle tatlandırın. Elde edilen karışımı sıkma torbasına aktarıp kullanıma hazır oluncaya kadar buzdolabında bekletin.

Şimdi temel tarife göre kendinizi beşamel sosuna adayınve hazır olduğunda soğumaya bırakın. Beşamel kaynarken hamuru makarna makinesiyle (veya oklavayla) açın ve yaklaşık 15x10 cm boyutunda dikdörtgenler halinde kesin. Her dikdörtgeni kuşkonmaz dolgusuyla kaplayın, bir parça makarnayı suyla hafifçe nemlendirin ve iyice kapatılmış cannelloni elde edene kadar yuvarlayın.

Cannelloni'leri tereyağlı bir fırın tepsisine, kapalı tarafı aşağı bakacak şekilde yan yana yerleştirin, ardından rendelenmiş peynirin yarısını serpin. Beşamel ile kaplayın, kalan parmesanı serpin ve son olarak yüzeye birkaç parça tereyağı dağıtın.

Cannelloni'yi kuşkonmazla birlikte 200°C'de yaklaşık 30 dakika, yüzeyi altın rengi kahverengi olana kadar pişirin. Fırından çıkarıp birkaç dakika dinlendirdikten sonra servis yapın.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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