Masterchef finali ne zaman? Masterchef ne zaman bitiyor? Masterchef final tarihi!

Masterchef ne zaman bitecek merak ediliyor. TV8'de Masterchef'in akabinde Survivor yarışma programı başlayacak. Peki, Masterchef finali ne zaman? Masterchef ne zaman bitiyor? İşte, Masterchef final tarihi!

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Masterchef finali ne zaman? Masterchef ne zaman bitecek merak ediliyor. TV8'de Masterchef'in akabinde Survivor yarışma programı başlayacak. Peki, Masterchef finali ne zaman? Masterchef ne zaman bitiyor? İşte, Masterchef final tarihi haberimizde...

MASTERCHEF FİNALİ NE ZAMAN?

Masterchef'te büyük final öncesi yarışmacılar son performanslarını sergiliyor. Masterchef büyük final ne zaman merak ediliyor. Masterchef 2021 sezonu 14 Ocak Cuma günü final yapmıştı. Masterchef 2022 heyecanı kıyasıya mücadeleler ile devam ediyor ancak Masterchef yarışmasının bitiş tarihi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Neredeyse her akşam ekranlara gelen Masterchef'in yine Ocak ayı ortalarında final yapması bekleniyor.

MASTERCHEF BÜYÜK ÖDÜLÜ NE?

Masterchef'te bu sezonki büyük ödül henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl 1. olan kupa ve lüks bir otomobil sahibi olmuştu. Bu yıl ise şampiyona 500 bin TL veya araba ödülü verileceği tahmin ediliyor.

GEÇEN SENELERDEKİ BÜYÜK ÖDÜLLER NEYDİ?

Masterchef Türkiye'nin ilk yayınlanan sezonunda büyük ödül 100 bin TL idi. MasterChef 2019'da ise para ödülü araba ile değiştirilmiş ve şampiyon olan Cemre Fiat Dolce Vita'nın sahibi olmuştu. 2020 MasterChef Türkiye şampiyonu Serhat Doğramacı büyük ödül olarak Jeep Renegade marka bir araç kazandı. 2021 yılında ise şampiyona otomobil verilmişti.