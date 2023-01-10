Masterchef finali CANLI mı olacak? Masterchef final bölümü canlı mı yayınlanacak?

Masterchef'te final heyecanı başlıyor. Metin mi, Kıvanç mı şampiyon olacak? Masterchef finali öncesi izleyicileri Masterchef finali canlı mı yayınlanacak merak ediyorlar. Peki, Masterchef final canlı mı?

Masterchef final canlı mı? Masterchef'te final heyecanı başlıyor. Metin mi, Kıvanç mı şampiyon olacak? Masterchef finali öncesi izleyicileri Masterchef finali canlı mı yayınlanacak merak ediyorlar. Peki, Masterchef final canlı mı olacak? İşte detaylar...

MASTERCHEF FİNAL CANLI MI?



Masterchef finali bu akşam canlı olarak ekranlara gelecek. Metin ve Kıvanç canlı yayında Masterchef şampiyonu olmak için yarışacaklar.

MASTERCHEF FİNALİSTLERİ KİMLER?

Masterchef'te finale kalan isimler Kıvanç ve Metin oldu.

MASTERCHEF KIVANÇ KİMDİR?

Denizli'de dünyaya gelen Kıvanç Karadeniz, lise eğitimini doğduğu şehirde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'ni kazandı.

Aklında her zaman çocukluktan bu yana hayalini kurduğu aşçılık mesleği olduğunu anlatan Kıvanç Karadeniz, özel bir yemek akademisinde aşçılık eğitimi aldığını söyledi. 7 yıldır çeşitli mutfaklarda görev alan Kıvanç Karadeniz, Masterchef'te şampiyon olmak istediğini belirtti.

MASTERCHEF METİN KİMDİR?

Metin Yavuz 24 yaşında ve Bolulu'dur. Metin Yavuz 2019 yılında katıldığı Ulusal Genç Şefler Yarışması'nda birinci olmuştur. 2014 yılından beri aşçılıkla uğraşan Metin Yavuz Masterchef ilk turda 2 evet alarak bir üst tura çıkmıştı. 2. turda ise en iyi yemeği yaparak 3. tura yükselmişti. Metin Yavuz, Masterchef'te 1 Ağustos 2022 tarihinde 3. turda yarıştı. Masterchef 2022'de 1 Ağustos günü 3. tur yarışlarının ardından Metin Yavuz ana kadroya katılan ilk yarışmacı oldu.

MASTERCHEF BÜYÜK ÖDÜLÜ NE?

Masterchef'te bu sezonki büyük ödül henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl 1. olan kupa ve lüks bir otomobil sahibi olmuştu. Bu yıl ise şampiyona 500 bin TL veya araba ödülü verileceği tahmin ediliyor.

GEÇEN SENELERDEKİ BÜYÜK ÖDÜLLER NEYDİ?

Masterchef Türkiye'nin ilk yayınlanan sezonunda büyük ödül 100 bin TL idi. MasterChef 2019'da ise para ödülü araba ile değiştirilmiş ve şampiyon olan Cemre Fiat Dolce Vita'nın sahibi olmuştu. 2020 MasterChef Türkiye şampiyonu Serhat Doğramacı büyük ödül olarak Jeep Renegade marka bir araç kazandı. 2021 yılında ise şampiyona otomobil verilmişti.