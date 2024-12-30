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MasterChef puan durumu ne? 30 Aralık Pazartesi, Kerem, Beyza puanları kaç?

MasterChef puan durumu ne? 30 Aralık Pazartesi, Kerem, Beyza puanları kaç?
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Masterchef'te üçüncü ceketin sahibi Eda olurken, son. ceketin sahibi 0 Aralık Pazartesi akşamı netlik kazanıyor. Yarışmacılar 30 Aralık akşamı jüri üyeleri için birbirinden lezzetli tabaklar hazırladı. MasterChef puan durumu ne? 30 Aralık Pazartesi, Kerem, Beyza puanları kaç?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef'te finale yaklaşılıyor. MasterChef puan tablosu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, MasterChef puan durumu ne? 30 Aralık Pazartesi, Kerem, Beyza puanları kaç?

MASTERCHEF YUKARI KİM ÇIKTI?

MasterChef'te ilk 4 e kalmak için mücadele ediliyor.

Semh ve Onur finale kalan ilk 3 isim oldu.

2 aday bugün yukarı çıkmak için mücadele edecek.

İŞTE FİNALE ÇIKMAK İSTEYEN YARIŞMACILAR
KEREM

MasterChef FİNALE kimler kaldı? durumu ne? 30 Aralık Pazartesi, Kerem, Beyza puanları kaç?


BEYZA

MasterChef FİNALE kimler kaldı? durumu ne? 30 Aralık Pazartesi, Kerem, Beyza puanları kaç?


İLK 4'E KİM KALDI?

İlk 4'e kalan 3 isim bu akşam belli odu. Onur, Eda ve Semih ilk 4'e kalan ilk iki yarışmacı olmuştu.

İLK 4'E KALAN YARIŞMACILAR KİM

1. Ceket: Semih.

2. Ceket: Onur

3. Ceket: Eda

4. Ceket:

30 ARALIK MASTERCHEF PUAN DURUMU NE?

MasterChef'te dördüncü ceketin sahibi için puanlama henüz sona ermedi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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