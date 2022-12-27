Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef programına ilgi büyük. Sevilerek takip edilen yarışmada birçok yarışmacı mücadele etti ve sona yaklaşmaya az zaman kaldı. Dün akşam oynanan oyun ile beraber ilk ceket giyildi. Peki, Masterchef final ne zaman? Masterchef bu hafta bitiyor mu? Masterchef finali hangi gün?

Masterchef programı sıkı sıkıya takip edilirken seyirciler finalin ne zaman olacağını merak ediyor. Dün akşamki oyunla beraber Masterchef programında ilk ceketi alan yarışmacı belli oldu. Metin ilk ceketi giyen kişi oldu ve şimdi ise merak edilenler arasında Masterchef final ne zaman? Masterchef bu hafta bitiyor mu? Masterchef finali hangi gün? soruları yer alıyor.

MASTERCHEF FİNAL NE ZAMAN?

Masterchef finalinin tam tarihi henüz belli olmadı. Tahmini olarak Ocak ayı içerisinde Masterchef finalinin yapılacağı düşünülüyor.