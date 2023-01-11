Masterchef'te tüm final heyecanı yaşandı. Finalin ardından bu sezon başka Masterchef olacak mı merak edildi. Peki, Masterchef final mi yaptı, bitti mi 2023? Masterchef yeni sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon hangi ay başlıyor? İşte detaylar...

Masterchef't dün büyük final heyecanı yaşandı. Metin ve Kıvanç arasında geçen çekişmeli final serisi sona erdi ve Metin şampiyon oldu. Peki, Masterchef final mi yaptı, bitti mi 2023? Masterchef yeni sezon ne zaman başlayacak?

MASTERCHEF 2022 ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Dün akşam gerçekleşen büyük finalde şampiyon Metin Yavuz oldu.

Stüdyoda yapılan görkemli törende Metin ve Kıvanç en lezzetli yemekleri yaparak şeflerden en yüksek puanı almaya çalıştı. Gecenin sonunda ise Metin, şeflerden aldığı puanlarla MasterChef Türkiye 2022'nin şampiyonu oldu. Yarışmada geçen sene birinci olan isme lüks bir araba verilirken bu senenin kazanına ne ödül verileceği ise henüz bilinmiyor.

MASTERCHEF FİNAL Mİ YAPTI, BİTTİ Mİ?

Evet, Masterchef 2022 dün yayınlanan bölümle final yaptı.

MASTERCHEF YENİ SEZON NE ZAMAN?

Masterchef 2023 yeni sezonunun ne zaman başlayacağı bilinmiyor. Fakat genellikle yeni sezon Temmuz ayında başlamaktadır.