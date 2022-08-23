Masterchef Fatmanur kimdir? Masterchef 2022 Fatma Nur Uçar kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 Fatma Nur Uçar kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Fatma Nur Uçar ana kadroya kaldı mı? Fatma Nur Uçar üst tura geçti mi?

Masterchef yeni sezonu başlarken izleyiciler bu yıl yarışan yarışmacıları merak ediyor. Bugünkü yarışan yarışmacılar arasında Fatma Nur Uçar geliyor. Peki, Masterchef 2022 Fatma Nur Uçar kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

MASTERCHEF FATMA NUR UÇAR KİMDİR?

Fatma Nur Uçar yarışmaya Muğla Fethiye'den katılmıştır. Fatma Nur Uçar 23 yaşında ve aslen Yozgatlı'dır. Liseyi Hüsniye Özdilek Ticaret Meslek Lisesi'nde okumuştur. Fatma Nur Uçar Masterchef ilk turunda 3 evet alarak bir üst tura yükselmişti. Fatma Nur Uçar bugün 29 Temmuz Cuma Masterchef 2. turda en iyi tabağı çıkartarak bir üst tura çıkmayı başardı.

Fatma Nur Uçar 3. turda en iyi tabağı çıkartarak ana kadroya dahil olmuştu. 22 Ağustos günü ise ilk hafta kırmızı takıma seçildi.