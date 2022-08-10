Masterchef Fatmanur kimdir? Fatma Nur Uçar kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Masterchef Fatma ana kadroya katıldı mı?

Masterchef yeni sezonu başlarken izleyiciler bu yıl yarışan yarışmacıları merak ediyor. Bugünkü yarışan yarışmacılar arasında Fatma Nur Uçar geliyor. Peki, Masterchef 2022 Fatma Nur Uçar kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 Fatma Nur Uçar kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Fatma Nur Uçar ana kadroya kaldı mı? Fatma Nur Uçar üst tura geçti mi?

MASTERCHEF FATMANUR KİMDİR?

Fatma Nur Uçar yarışmaya Muğla Fethiye'den katılmıştır. Fatma Nur Uçar 23 yaşında ve aslen Yozgatlı'dır. Liseyi Hüsniye Özdilek Ticaret Meslek Lisesi'nde okumuştur. Fatma Nur Uçar Masterchef ilk turunda 3 evet alarak bir üst tura yükselmişti. Fatma Nur Uçar bugün 29 Temmuz Cuma Masterchef 2. turda en iyi tabağı çıkartarak bir üst tura çıkmayı başardı. Masterchef'te Fatmanur 9 Ağustos günü en iyi tabağı çıkarttı ve ana kadroya katılan 8. yarışmacı oldu.

MASTERCHEF FATMANUR ANA KADROYA GİRDİ Mİ?

Masterchef'te 9 Ağustos Salı günü Fatmanur Uçar en iyi tabağı çıkartarak ana kadroya katılmayı başardı.