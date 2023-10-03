Masterchef Fatma Polat kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Masterchef Fatma hangi yıllar yarıştı?

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MASTERCHEF FATMA POLAT KİMDİR?

Fatma Polat, 38 yaşında ve aslen Sivaslı olup İstanbul'da yaşamaktadır. Hobi olarak boksla ilgilenen Fatma Polat'ın 17, diğeri 13, bir diğeri de 11 yaşında olan üç çocuğu var. 17 yaşındaki Eymen adındaki oğluyla beraber yarışmanın elemelerine katıldı. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.MasterChef Fatma, psikoloji ve sosyoloji eğitimi almaktadır. Aynı zamanda aile danışmanlığı da yapmaktadır.Kayınvalidesinin tarifiyle yemek yapma hünerini ortaya koyan Fatma Polat hayatta her şeyi başarabileceğini iddia ediyor. Kendisini 'öğrenme obezi' olarak tanımlayan yarışmacı diksiyonu nedeni ile de jüri üyelerinin takdirini toplamayı başarmıştı.