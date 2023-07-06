Masterchef 2023 yeni bölüm fragmanında başarılı yarışmacı Fatma Nur yarışmacılar arasında gözükmedi. Bunun ardından izleyiciler, Masterchef Fatma Nur yok mu, neden yok, hastalandı mı? Masterchef 6 Temmuz 2023 Fatmanur yarışmada neden yok, elendi mi, geri gelecek mi? merak etti. İşte detaylar...

Masterchef'te bugün Fatmanur yok mu, niye yok, geri dönecek mi? Masterchef All Star Fatma Nur ayrıldı mı, elendi mi, diskalifiye mi oldu, neden yarışmada yok? Masterchef Fatma Nur bugün niye yok, geri dönecek mi, neden yarışmıyor? merak edilen başlıklar arasında geldi. Konu hakkında Mehmet Şef açıklama yaptı. İşte bilgiler...

MASTERCHEF 2023 FATMA NUR YOK MU, NEDEN YOK, GERİ DÖNECEK Mİ?

Masterchef 2023 6 Temmuz bugünkü yeni bölümde Fatma Nur programda yer almadı. Bunun ardından izleyiciler detayları merak etmişti.

Fragmanda konu hakkında Mehmet Şef "Fatmanur bugün bizimle olamayacak. Geldiği gün bize zaten bahsetmişti, çok rahatsız olduğunu... Ailesine de sabırlar dileriz." açıklamasında bulundu. Konu hakkında detaylara yeni bölümden ulaşabilirsiniz.

MASTERCHEF FATMA NUR KİMDİR?

MasterChef 2022'ye Fathiye'den katılan Fatma Nur Uçar 24 yaşındadır ve aslen Yozgatlı'dır. 10 yaşından bu yana aşçılık mesleğiyle ilgilendiğini ifade eden Uçar, Fethiye'de bir otelde sushi şefi olarak çalışmaktadır. Fatma Nur Uçar geçen sezon Masterchef 2022'de ilk turda yaptığı yemekle üç evet alarak yarışmanın ana kadrosuna giren 8. yarışmacı olmayı başarmıştı. Bu sezon da aynı şekilde ana kadroya girmek için yarışacak. Fatma Nur Uçar Masterchef 2023'te ana kadroya katılmak için mücadele edecek.