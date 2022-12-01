Masterchef programının bu sene yarışmacılarından Fatma Nur ve Barış sevgili mi sorusu gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz haftalarda Barış'ın yarışmaya veda etmesinden sonra Fatma Nur'da Masterchef'ten elendi. Masterchef Fatma Nur ve Barış sevgili mi merak ediliyor. Peki, Masterchef Fatma Nur ve Barış sevgili mi?

Masterchef programının sevilen yarışmacıları Fatma Nur ve Barış sevgili mi sorusu gündeme geliyor. Masterchef Fatma Nur ve Barış sevgili mi merak ediliyor. Masterchef Fatma Nur ve Barış sevgili mi? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF FATMA NUR VE BARIŞ SEVGİLİ Mİ?

Barış ile aranızda ne var, sevgili misiniz sorusunu yanıtayan Fatma Nur "Barış ile bizi çok yakıştırıyorlar, teşekkür ederim ama maalesef sevgili değiliz. Bir aşk yok ortada. 'Kadim dost' olduk biz onunla. Ama yakıştırdığınız için teşekkür ederim. Bir gün sizin de istediğiniz gibi Barış'la video çekeriz belki" dedi.