İsmini Masterchef Türkiye yarışma programında duyuran Fatma Nur Uçar'ın kim olduğu merak konusu oldu. Peki, MasterChef Fatma Nur Uçar kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Fatma Nur Uçar hayatı ve biyografisi nedir?

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Yarışma programını severek takip eden izleyenler için Fatma Nur'un kim olduğunu anlattık. Peki, MasterChef Fatma Nur Uçar kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Fatma Nur Uçar hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

MASTERCHEF FATMA NUR UÇAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

MasterChef 2022'ye Fathiye'den katılan Fatma Nur Uçar 23 yaşındadır ve aslen Yozgatlı'dır.

10 yaşından bu yana aşçılık mesleğiyle ilgilendiğini ifade eden Uçar, Fethiye'de bir otelde sushi şefi olarak çalışmaktadır.

Fatma Nur Uçar ilk turda yaptığı yemekle üç evet alarak yarışmanın ana kadrosuna giren 8. yarışmacı olmayı başarmıştır.

MASTERCHEF FATMA NUR NE İŞ YAPIYOR?

Fatma Nur Uçar 23 yaşında. 10 yaşından beri bu mesleğin içerisinde olduğunu söyleyen Uçar, Fethiye'de sushi şefi olarak çalışıyor.