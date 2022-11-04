TV8 ekranında yayınlanan MasterChef yarışması heyecanla devam ediyor. Geçtiğimiz akşam yayınlanan dokunulmazlık bölümünde yarışmacılarından Fatma Nur'un bayılması izleyicilerin dikkatini çekti. Fatma Nur'un bayıldığını gören kullanıcılar, nedenini araştırmaya başladı. Peki, MasterChef Fatma Nur neden bayıldı, ne oldu? MasterChef Fatma Nur hasta mı? İşte detaylar...

TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz akşam ekranlara gelen bölümünde Eleme Gecesi gerçekleşti. Dokunulmazlık bölümünde yarışmacılardan Fatma Nur'un bayılması izleyicilerin dikkatini çekti. Fatma Nur'un bayıldığını gören kullanıcılar, nedenini araştırmaya başladı. Peki, MasterChef Fatma Nur neden bayıldı, ne oldu? MasterChef Fatma Nur hasta mı? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF FATMA NUR KİMDİR?

MasterChef 2022'ye Fathiye'den katılan Fatma Nur Uçar 23 yaşındadır ve aslen Yozgatlı'dır. 10 yaşından bu yana aşçılık mesleğiyle ilgilendiğini ifade eden Uçar, Fethiye'de bir otelde sushi şefi olarak çalışmaktadır. Fatma Nur Uçar ilk turda yaptığı yemekle üç evet alarak yarışmanın ana kadrosuna giren 8. yarışmacı olmayı başarmıştır.

MASTERCHEF FATMA NUR NEDEN BAYILDI?

MasterChef'in yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlık oyunu sırasında Fatma Nur fenalaştı. Fatma Nur'un neden bayıldığı merak konusu oldu.