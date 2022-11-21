TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. MasterChef yarışmasında Fatma Nur'un ne için iddiaya girdiği merak konusu oldu. Peki, MasterChef Fatma Nur ne iddiasına girdi? Mehmet Şef Fatma Nur idida ne? MasterChef Fatma Nur midye iddiası nedir? İşte detaylar...

TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam MasterChef yeni bölümüyle ekranlara geldi. MasterChef yarışmasında Fatma Nur Mehmet Şef ile iddiaya girdi. Fatma Nur ne için iddiaya girdiği merak konusu oldu. Peki, MasterChef Fatma Nur ne iddiasına girdi? Mehmet Şef Fatma Nur iddia ne? MasterChef Fatma Nur midye iddiası nedir? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF FATMA NUR NE İDDİASINA GİRDİ?

MasterChef Fatma Nur ve Mehmet Şef yeni bölümde iddiaya girdi. Fatma Nur 60 tane midye yiyebileceğini söylemesi üzerine Mehmet Şef, Fatma Nur'un tüm midyeleri yerse 1000 TL vereceğini söyledi. Fatma Nur 60 tane midye yiyerek iddiayı kazanan taraf oldu.