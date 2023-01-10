TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu sezon elenen yarışmacılardan Fatma Nur'un hayatı merak konusu oldu. Peki, MasterChef Fatma Nur kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Fatma Nur Instagram hesabı! İşte detaylar...

Masterchef kim kazandı? Kıvanç mı, Metin mi? Masterchef final kim kazandı, şampiyon hangi yarışmacı oldu?

TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam MasterChef final bölümüyle ekranlara gelecek. Bu yılın elenen yarışmacılardan Fatma Nur'un hayatı merak konusu oldu. MasterChef izleyicileri Fatma Nur Uçar'ın hayatını araştırmaya başladı. Peki, MasterChef Fatma Nur kimdir? MasterChef Fatma Nur kaç yaşında? Fatma Nur Instagram hesabı! Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF FATMA NUR KİMDİR?

MasterChef 2022'ye Fethiye'den katılan Fatma Nur Uçar 23 yaşındadır ve aslen Yozgatlı'dır. 10 yaşından bu yana aşçılık mesleğiyle ilgilendiğini ifade eden Uçar, Fethiye'de bir otelde sushi şefi olarak çalışmaktadır. Fatma Nur Uçar ilk turda yaptığı yemekle üç evet alarak yarışmanın ana kadrosuna giren 8. yarışmacı olmayı başarmıştır.

FATMA NUR UÇAR MESLEĞİ NE?

Fatma Nur Uçar 23 yaşında. 10 yaşından beri bu mesleğin içerisinde olduğunu söyleyen Uçar, Fethiye'de sushi şefi olarak çalışıyor.