TV8 'de yayınlanan MasterChef programında Fatma adlı yarışmacı dikkat çekti. Sevilen programın yarışmacıları da merak ediliyor. Fatma Nur Uçar MasterChef yarışmasının kadrosunda yer alıyor. Peki, MasterChef Fatma Nur kimdir, kaç yaşında? Fatma Nur Uçar elendi mi, gitti mi?

Masterchef eleme potasına kim gitti? Masterchef kim elendi?

Masterchef Türkiye son bölümde eleme adayı seçilen Fatma Nur Uçar ile ilgili detaylar merak konusu olarak "Masterchef Fatma Nur kimdir, kaç yaşında, nereli?" şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, MasterChef Fatma Nur kimdir, kaç yaşında? Fatma Nur Uçar elendi mi, gitti mi? İşet detaylar haberimizde...

MASTERCHEF FATMA NUR KİMDİR?

Fatma Nur Uçar 23 yaşında. 10 yaşından beri bu mesleğin içerisinde olduğunu söyleyen Uçar, Fethiye'de sushi şefi olarak çalışıyor.