MasterChef farikal tarifi! En güzel farikal tarifi! Farikal tarifi nasıl yapılır? Farikal için malzemeler!
MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel farikal hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında farikal hazırladı. Peki, farikal tarifi nedir? Farikal nasıl yapılır? Farikal nedir?
İsveç mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif farikal aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, farikal tarifi nasıl yapılır? Farikal nedir? farikal nasıl yapılır, farikal yapılırken nelere dikkat edilir
GEREKLİ MALZEMELER
İçindekiler
• 250 gr dilimlenmiş kuzu eti
• 1 baş lahana, çekirdekleri çıkarılmış ve dilimlenmiş
• 2 su bardağı su
• 1 ½ yemek kaşığı tam karabiber tanesi
• Tercihe göre tuz
YAPILIŞI
Bir Hollanda fırını veya çorba tenceresinin tabanına dilimlenmiş kuzu etinden bir kat yerleştirin. Üstüne bir kat lahana koyun. Katmanları olabildiğince çok kez tekrarlayın; damak tadınıza göre tuz ekleyin. Karabiber tanelerini küçük bir tülbente bağlayın; güvecin ortasına yerleştirin. İçine su dökün ve bir kapakla örtün.
Kaynama noktasına getirin; kısık ateşte 2 saat pişirin. Servis etmeden önce karabiber tanelerini çıkarın.