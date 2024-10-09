MasterChef farikal tarifi! En güzel farikal tarifi! Farikal tarifi nasıl yapılır? Farikal için malzemeler!

İsveç mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif farikal aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, farikal tarifi nasıl yapılır? Farikal nedir? farikal nasıl yapılır, farikal yapılırken nelere dikkat edilir

GEREKLİ MALZEMELER

İçindekiler

• 250 gr dilimlenmiş kuzu eti

• 1 baş lahana, çekirdekleri çıkarılmış ve dilimlenmiş

• 2 su bardağı su

• 1 ½ yemek kaşığı tam karabiber tanesi

• Tercihe göre tuz

YAPILIŞI

Bir Hollanda fırını veya çorba tenceresinin tabanına dilimlenmiş kuzu etinden bir kat yerleştirin. Üstüne bir kat lahana koyun. Katmanları olabildiğince çok kez tekrarlayın; damak tadınıza göre tuz ekleyin. Karabiber tanelerini küçük bir tülbente bağlayın; güvecin ortasına yerleştirin. İçine su dökün ve bir kapakla örtün.

Kaynama noktasına getirin; kısık ateşte 2 saat pişirin. Servis etmeden önce karabiber tanelerini çıkarın.