MasterChef izleyicileri yarışmanın tüm detaylarını merak ediyor ve araştırıyor. MasterChef Esra'nın yeni bölüme makyajsız çıkması ise izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, MasterChef Esra neden makyajsız?

MasterChef Esra neden makyajsız? MasterChef Esra'ya ne oldu?

Masterchef Esra, All Star sezonunda gösterdiği performansla dikkatleri çekerken aynı zamanda dış görünümüyle de merak konusu oluyor. Esra bugün makyajsız programa çıkması sonrası MasterChef Esra neden makyajsız merak edildi.

MASTERCHEF ESRA NEDEN MAKYAJSIZ?

MasterChef Esra genellikle kameralar karşısında oluyor. Bu akşam neden makyajsız ekrana çıktığı ile ilgili henüz açıklama yapılmadı.

ESRA TOKELLİ KİMDİR?

Esra Tokelli 44 yaşındadır. Balıkesirli olan MasterChef Esra, mutfak konusunda küçük yaşlardan bu yana eğitim almıştır. Sosyal medyadan yemek siparişi alan ve yaptığı tatlıları satan Esra Tokelli, daha önce Yemekteyiz adlı programa katılmış ve birinci olmuştur. Bu akşam ise 2023 MasterChef All Star'da yarışıyor.

ESRA TOKELLİ GÖRÜNTÜLERİ