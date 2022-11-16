Masterchef Esra kimdir? Masterchef eski yarışmacı Esra Tokelli kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne, evli mi, yarışmada kaçıncı oldu?

Masterchef Dilara kimdir, hangi yıl yarıştı, kaçıncı oldu? Masterchef eski yarışmacı Dilara Başaran kaç yaşında, nereli, mesleği ne, ne iş yapıyor?

Masterchef tüm hızıyla devam ediyor. Bugün haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynanacak. Yarışmacıların tabaklarını eski yarışmacılar tadacak. Tadım yapacak isimlerden birisi de Masterchef Esra oldu. Peki, Masterchef Esra kimdir? Masterchef eski yarışmacı Esra Tokelli kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, evli mi? İşte detaylar...

MASTERCHEF ESRA KİMDİR?

Esra Tokelli Masterchef 2020 yarışmacısıdır. Esra Tokelli, 43 yaşında ve aşçıdır. Yarışmaya İstanbul'dan katılmıştı. Çok iddialı olduğunu belirten Esra Tokelli, üzerinde MasterChef Esra Tokelli yazılı önlüğünü almak istediğini söyledi. Yemek yapmayı çok sevdiğini, bu yüzden zamanının çoğu mutfakta geçtiğini, bu yüzden MasterChef'e katılmaya karar verdiğini belirtti.

Esra Tokelli, Masterchef 2020'de ilk turda saray mutfağından Darüzziyafe Köftesi yapmış ve bu yemekle şeflerden üç evet alan Esra Tokelli, ilk turu geçmişti.

Esra Tokelli, üçlü düelloda Deniz Mutlu ve Veysel Yaşar ile karşılaştı. Yarışmacılardan Fransız mutfağına ait bir tost olan Croque Madame ya da Croque Mösyö yapmaları istendi. 20 dakikalık süre içinde hazırlanan bu yemeği en iyi hazırlayan isim Esra Tokelli oldu.

MasterChef Türkiye'nin 16 kişilik ana kadrosuna seçilen ve iddialı yarışmacılardan biri oldu.

MASTERCHEF ESRA HANGİ YIL YARIŞTI, KAÇINCI OLDU?

Masterchef Esra 2020 yılında yarışmıştır. Masterchef 2020'de yarışmayı 10. cu tamamlamıştır.