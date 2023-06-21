Masterchef Esra kimdir, hangi yıl yarıştı? Masterchef 2023 Esra Tokelli kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, instagram hesabı ne?

Masterchef 2023 yeni sezon yarışmacıları kimler olacak merak edildi. Yeni sezon Masterchef All Star yapılacak, eski yarışmacılar yer alacak. Masterchef All Star'da yer alan isimlerden birisi de Esra Tokelli oldu. Peki, Masterchef Esra Tokelli kimdir, hangi sene yarıştı? Masterchef 2023 Esra Tokelli kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, instagram hesabı nedir? İşte detaylar...

Masterchef 2023 yeni sezonu başladı. Yeni sezonda eski yarışmacılar olacak. İzleyiciler yeni sezon yarışmacılarını merak etti. Yeni sezona katılacak isimlerden birisi de Esra Tokelli oldu. Peki, Masterchef Esra Tokelli kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi yıl yarıştı? Masterchef Esra Tokelli hangi sene yarıştı ve kaçıncı oldu? Masterchef Esra Tokelli All Star kadrosuna dahil oldu mu? Masterchef Esra Tokelli ana kadroya girdi mi? İşte bilgiler...

MASTERCHEF ESRA KİMDİR?

Esra Tokelli Masterchef 2020 yarışmacılarındandır. Esra Tokelli, 44 yaşında ve aşçıdır. Yarışmaya İstanbul'dan katılmıştı. Çok iddialı olduğunu belirten Esra Tokelli, üzerinde Masterchef Esra Tokelli yazılı önlüğünü almak istediğini söyledi. Yemek yapmayı çok sevdiğini, bu yüzden zamanının çoğu mutfakta geçtiğini, bu yüzden Masterchef'e katılmaya karar verdiğini belirtti.

Esra Tokelli, Masterchef 2020'de ilk turda saray mutfağından Darüzziyafe Köftesi yapmış ve bu yemekle şeflerden üç evet alan Esra Tokelli, ilk turu geçmişti. Esra Tokelli, üçlü düelloda Deniz Mutlu ve Veysel Yaşar ile karşılaştı. Yarışmacılardan Fransız mutfağına ait bir tost olan Croque Madame ya da Croque Mösyö yapmaları istendi. 20 dakikalık süre içinde hazırlanan bu yemeği en iyi hazırlayan isim Esra Tokelli oldu. MasterChef 2020 Türkiye'nin 16 kişilik ana kadrosuna seçilen ve iddialı yarışmacılardan biri oldu.

Esra Tokelli Masterchef 2023'te ana kadroya katılmak için mücadele edecek.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Esra Tokelli'nin İnstagram'da 240 bin takipçisi bulunmaktadır. İnstagram hesabı "esratokelli" şeklindedir.

MASTERCHEF ESRA HANGİ YIL YARIŞTI VE KAÇINCI OLDU?

Masterchef Esra Tokelli 4. sezonda yani 2020 yılında yarışmıştır.