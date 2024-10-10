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MasterChef Esra kimdir? Esra ne zaman yarıştı, şampiyon oldu mu? Esra şimdi ne yapıyor, restoranı var mı, nerede?

MasterChef Esra kimdir? Esra ne zaman yarıştı, şampiyon oldu mu? Esra şimdi ne yapıyor, restoranı var mı, nerede?
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MasterChef Esra kimdir? Esra ne zaman yarıştı, şampiyon oldu mu? Esra şimdi ne yapıyor soruları MasterChef yeni bölümünde gündem oldu. Peki, MasterChef Esra kimdir? Esra ne zaman yarıştı, şampiyon oldu mu? Esra şimdi ne yapıyor?

MaterChef programı izleyicileri yeni bölümleri takip ederken aynı zamanda eski yarışmacıları da mercek altına alıyor. Peki, MasterChef Esra kimdir? Esra ne zaman yarıştı, şampiyon oldu mu? Esra şimdi ne yapıyor?

MASTERCHEF ESRA KİMDİR?

Esra Tokelli, 2020 yılında yarıştığı MasterChef Türkiye sezonunda adını duyurmuş isimler arasında yer alıyor. Programda hazırladığı yemeklerle dikkat çeken MasterChef Esra İstanbul doğumludur. 46 yaşında olan Esra Tokelli'nin 24 yaşında bir oğlu bulunuyor.

Aşçılıkla ilgilenen Esra Tokelli, bir dönem yayınlanan Seda Sayan'ın sunduğu Yemekteyiz yarışmasına da katılmış ve birinci olmuştur.

Yemek yapmayı ve vaktinin çoğunu mutfakta geçirdiğini belirten Esra Tokelli, MasterChef'e bu yüzden katıldığını ifade etmişti.

Kendisine ait bir restoranı olan MasterChef Esra, yemeklerini sosyal medya hesabından paylaşıyor.

ESRA NE ZAMAN YARIŞTI, ŞAMPİYON OLDU MU?

MasterChef Esra'nın şampiyonluğu bulunmuyor.


ESRA ŞİMDİ NE YAPIYOR?


MasterChef Esra günümüzde de şef olarak kariyerine devam ediyor. Seda Sayan'ın sunduğu Yemekteyiz yarışmasına da katılan Esra Tokelli MasterChef'te de 2020 sezonunda yarışmıştı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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