Masterchef Erkan kimdir? Masterchef Erkan kaç yaşında, nereli? Erkan Kalanyer kimdir?

Masterchef'te yeni sezon büyük heyecana sahne olarak başladı. Yarışmacılar Masterchef mutfağında hünerlerini sergilerken Masterchef izleyicileri yarışmacılar hakkında detaylı bilgileri merak ediyor. Peki, Masterchef Erkan kimdir? Masterchef Erkan kaç yaşında? Masterchef Erkan nereli? Erkan Kalanyer instagram hesabı var mı?

Masterchef Erkan kim? Masterchef'te yeni sezon büyük heyecana sahne olarak başladı. Yarışmacılar Masterchef mutfağında hünerlerini sergilerken Masterchef izleyicileri yarışmacılar hakkında detaylı bilgileri merak ediyor. Peki, Masterchef Erkan kimdir? Masterchef Erkan kaç yaşında? Masterchef Erkan nereli? Erkan Kalanyer instagram hesabı var mı? İşte detaylar...

MASTERCHEF ERKAN KİMDİR?

Masterchef Erkan'ın soyadı Zengin'dir. Erkan Kalanyer 21 yaşındadır. Erkan Kalanyer, İstanbul'da dünyaya geldi. Kalanyer, Bodrum'da bir otelde sushi üzerine aşçılık yapıyor. Masterchef yarışmacısı, Bodrum'dan katılıyor. "Ben değil yemeklerim konuşacak" ifadeleriyle iddiasını ortaya koyan MasterChef Erkan Kalanyer, jüriden üç evet alarak yarışmada bir üst tura çıkmaya hak kazandı. Ayrıca, Meksika ve dünya mutfağında da iyi olduğunu iddia ediyor.

MASTERCHEF 2022 ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILAR