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MasterChef Erim annesi neden katılmadı?

MasterChef Erim annesi neden katılmadı?
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MasterChef'in yeni bölümünde anneler stüdyoya geldi, yarışmacılar duygusal anlar yaşadı. Annelerin stüdyoya geldiği anlarda şaşkınlıklarını gizleyemeyen yarışmacılardan bazılarının gözleri doldu. Peki, MasterChef Erim annesi neden katılmadı?

Masterchef'in yeni bölümünde annelerin sürpriz ziyareti yarışmacıları duygulandırdı. Stüdyoya gelen annelerini gören yarışmacılar büyük şaşkınlık yaşarken, bazılarının gözleri doldu. Bu özel anlar, hem yarışmacıları hem de izleyicileri duygusal anlara sürükledi. Peki, MasterChef Erim annesi neden katılmadı?

MASTERCHEF ERİM ANNESİ NEDEN KATILMADI

MasterChef Erim annesi hakkında henüz açıklama yapılmadı. 13 Aralık Cuma akşamı yeni bölümde Erim'in bu konuda merak edilenleri ifade etmesi durumunda sayfamızda açıklamalar yayınlanacaktır. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

Erim ve Eda ablası uzun bir zaman sonra hasret giderdi. Erim, 'Şu an bu anı yaşıyor olmak tüylerimi ürpertiyor' dedi.

Erim annesi ile ilgili olarak, annesinin neden gelmediğini bildiğini ve kırgın olmadığını ifade etti. Annesini sevdiğini söyleyen Erim el öpme işareti yaparak annesine selam yolladı.

MASTERCHEF ERİM KİMDİR?

23 yaşındaki Erim Şanal, aslen Erzincanlı olup İstanbul'da yaşıyor ve MasterChef Türkiye 2024 sezonunda yarışmaya katılma başarısını gösterdi. İlk turda şeflere hazırladığı soslu levrek ile 3 evet alarak ikinci tura geçen Erim, elemeleri başarıyla tamamlayarak yarışmada adını yedekler listesine yazdırdı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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