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MasterChef Erim ablası Eda kim, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

MasterChef Erim ablası Eda kim, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?
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MasterChef'in yeni bölümünde annelerin sürpriz ziyareti yarışmacıları duygulandırdı. Stüdyoya gelen annelerini gören yarışmacılar büyük şaşkınlık yaşarken, bazılarının gözleri doldu. Bu özel anlar, hem yarışmacıları hem de izleyicileri duygusal anlara sürükledi. Peki, MasterChef Erim ablası Eda kim, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef'in son bölümüne anneler damga vurdu. Yarışmacılar, annelerinin stüdyoya gelmesiyle duygusal anlar yaşadı. Sürpriz ziyaret karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen yarışmacılardan bazılarının gözleri doldu. Peki, MasterChef Erim ablası Eda kim, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

MASTERCHEF ERİM ABLASI EDA KİM, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, MESLEĞİ NE?

Erim ve Eda ablası uzun bir zaman sonra hasret giderdi. Erim, 'Şu an bu anı yaşıyor olmak tüylerimi ürpertiyor' dedi.

Eda, Erimin teyzesinin kızıdır.

Erim insan kaynakları uzmanıdır.

MASTERCHEF ERİM KİMDİR?

23 yaşındaki Erim Şanal, aslen Erzincanlı olup İstanbul'da yaşıyor ve MasterChef Türkiye 2024 sezonunda yarışmaya katılma başarısını gösterdi. İlk turda şeflere hazırladığı soslu levrek ile 3 evet alarak ikinci tura geçen Erim, elemeleri başarıyla tamamlayarak yarışmada adını yedekler listesine yazdırdı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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