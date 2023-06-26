Masterchef Eren yok mu, neden yok, All Star'a katılacak mı, nerede? Masterchef 2023 All Star'a Eren Kaşıkçı katılmadı mı, sonradan mı gelecek?

Masterchef 2023 All Star tüm hızıyla devam ediyor. Bu hafta Masterchef 2021 yarışmacıları ana kadroya katılmak için mücadele ediyor. Bu yarışmacılar arasında Eren Kaşıkçı'yı göremeyen izleyiciler internette, Masterchef Eren Kaşıkçı yok mu, neden yok, All Star'a katılacak mı? Masterchef 2023 All Star'a Eren Kaşıkçı katılmadı mı, sonradan mı gelecek? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

Masterchef Eren Kaşıkçı yok mu, neden yok, ne zaman yarışacak, hangi hafta? merak edilen başlıklar arasında geliyor. Peki, Masterchef Eren All Star'da var mı, yok mu, neden yok, ne zaman yarışacak? Masterchef Eren sonradan mı katılacak? İşte bilgiler...

MASTERCHEF ALL STAR BAŞLADI MI?

Masterchef 2023 All Star 14 Haziran 2023 Çarşamba günü 1. bölümü ile başladı. Programda geçmiş yıllarda yarışan yarışmacılar yer alacak.

MASTERCHEF EREN YOK MU, NEDEN YOK, NE ZAMAN GELECEK?

Masterchef'te bu hafta 2021 yarışmacıları yarışıyor. Yani ana kadroya çıkmak için mücadele edecek olan 3. grup 2021 eski yarışmacılarından oluşuyor. Fakat Masterchef 2021'nin şampiyonu Eren Kaşıkçı bu haftaki grupta yer almadı. Bunun ardından izleyiciler Eren Kaşıkçı'nın neden olmadığını merak etmişti.

Aslında Eren Kaşıkçı Masterchef All Star tanıtım fragmanında vardı. Fakat bu haftaki grupta neden yok bilinmiyor. Eren Kaşıkçı'nın ilerleyen haftalarda yarışmaya katılabileceği tahmin ediliyor, çünkü fragmanda gözükmüştü. Masterchef ana kadroya katılmak için oluşturulacak son grubun şampiyonlar grubu olacağı söyleniyor. Haliyle Eren Kaşıkçı'nın bu son grupta yer alacağı tahmin ediliyor.