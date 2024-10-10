MasterChef Eren kimdir? Eren ne zaman yarıştı, şampiyon oldu mu? Eren şimdi ne yapıyor, restoranı var mı, nerede?

MaterChef programı izleyicileri yeni bölümleri takip ederken aynı zamanda eski yarışmacıları da mercek altına alıyor. Peki, MasterChef Eren kimdir? Eren ne zaman yarıştı, şampiyon oldu mu? Eren şimdi ne yapıyor?

MASTERCHEF EREN KİMDİR?

1989 doğumlu olan Eren Kaşıkçı 33 yaşındadır. Kırıkkale doğumlu olan Kaşıkçı Tokatlıdır. Bir kardeşi bulunan Eren Kaşıkçı'nın babası asker annesi ise ev hanımıdır. Yarışmaya Gökçeada'dan katılan Eren Kaşıkçı evli ve bir çocuk babasıdır.

EREN NE ZAMAN YARIŞTI, ŞAMPİYON OLDU MU?

MasterChef Eren 2021 yılında şampiyon olarak yarışmayı tamamlamıştı.

Eren Kaşıkçı'nın sandviç iletmesi bulunuyor.