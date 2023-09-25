25 Eylül Pazartesi akşamı MasterChef All Star'da şampiyonlar sahne alıyor. Mehmet Yalçınkaya yaptığı açıklamada "O gün geldi. MasterChef Türkiye'nin şampiyonları artık aramızda olacaklar." ifadesini kullandı. Ünlü şefin, "Mekanın sahibi geldi bebeleri pistten alabiliriz diyebilir miyiz?" sözleri olay oldu. Peki, MasterChef Eren hangi sene yarıştı, ne zaman şampiyon oldu?

Masterchef 'e eski şampiyonlar geri döndü. Masterchef'in lk şampiyonlarında Eren in de aralarında bulunduğu şampiyonlar kadrosu televizyon izleyicilerinin gündemini oluşturdu. Peki, MasterChef Cemre hangi sene yarıştı, ne zaman şampiyon oldu?

MASTERCHEF EREN HANGİ SENE YARIŞTI, NE ZAMAN ŞAMPİYON OLDU?

Evli ve bir çocuk babası olan Eren Kaşıkçı, 1989 yılında Kırıkkale'de doğdu. Bir kardeşi bulunan, babası asker annesi ise ev hanımı olan Eren, yarışmaya Gökçeada'dan katıldı. 19 Mayıs Üniversitesi Turizm Bölümü'ne giden Kaşıkçı, bu bölümü tamamlamadı. MasterChef Eren 2012-2013 yıllarında özel bir aşçılık okulunda profesyonel eğitim aldı. Gökçeada'da bir otelde şeflik yapan Eren, İmroz kuzusu yemeğiyle jüriden tam not aldı.

Hasan Biltekin ile girdiği final mücadelesinde Eren Kaşıkçı, Masterchef 2021 şampiyonu oldu.