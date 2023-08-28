MasterChef All Star yarışmasında eleme heyecanı dün sona ererken bugün yeni bölümü izleyenler MasterChef Eray yok mu, neden yok merak etti. Peki, MasterChef Eray neden yok?

MasterChef'te rekabet ve heyecan hız kesmeden devam ederken bu hafta kimin elendiği merak konusu oldu. Hafta boyu kıyasıya geçen mücadelenin sonunda MasterChef Eray yok mu, neden yok araştırıldı.

MASTERCHEF ERAY NEDEN YOK?

Geçen haftanın eleme adayları Batuhan, Barış, Eray, Dilara, Ayaz, Gamze ve Tolga seçilmişti.

Dilara, Ayaz, Barış ve Eray ilk etabı geçemeyen isimler oldu. Bu dört isimden en iyi tabağı yapan 3 kişi yarışmaya devam etti. Son yarışmacı ise bu haftanın elenen ismi oldu.

asterChef All Star'a bu hafta veda eden yarışmacı ERAY oldu. Kıyasıya geçen mücadelenin ardından elenen yarışmacı hayallerine veda etti.

MASTERCHEF ERAY KİMDİR?

Bolu doğumlu ve 25 yaşında olan Eray Aksungur, Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü'nü başarıyla tamamlamıştır. Aksungur, İstanbul ve Bodrum'da çeşitli otellerde aşçılık deneyimi yaşamış ve son olarak Bolu'daki bir otelde çalışmaya başlamıştır.