Masterchef Eray kimdir, hangi yıl yarıştı? Masterchef 2023 Eray Aksungur kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, instagram hesabı ne?

Masterchef 2023 yeni sezon yarışmacıları kimler olacak merak edildi. Yeni sezon Masterchef All Star yapılacak, eski yarışmacılar yer alacak. Masterchef All Star'da yer alan isimlerden birisi de Eray Aksungur oldu. Peki, Masterchef Eray Aksungur kimdir, hangi sene yarıştı? Masterchef 2023 Eray Aksungur kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, instagram hesabı nedir? İşte detaylar...

Masterchef 2023 yeni sezonu başladı. Yeni sezonda eski yarışmacılar olacak. İzleyiciler yeni sezon yarışmacılarını merak etti. Yeni sezona katılacak isimlerden birisi de Eray Aksungur oldu. Peki, Masterchef Eray Aksungur kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi yıl yarıştı? Masterchef Eray Aksungur hangi sene yarıştı ve kaçıncı oldu? Masterchef Eray Aksungur All Star kadrosuna dahil oldu mu? Masterchef Eray Aksungur ana kadroya girdi mi? İşte bilgiler...

MASTERCHEF ERAY KİMDİR?

Eray Aksungur, MasterChef 2020 yarışmacıları arasında yer alıyor. 25 yaşındaki yarışmacı, Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçışılık Bölümü'nü bitirmiş. Aksungur, İstanbul ve Bodrum'da çeşitli otellerde aşçılık yapmış, son olarak Bolu'daki bir otelde çalışmaya başladı.Eleme potasında olan isimlerden biri de Eray. Eray Masterchef 20 Aralık eleme oyununda yarışmaya veda eden isim oldu. Bu sonuçla Masterchef Türkiye yarışmasında Eray 5. oldu.

25 yaşındaki Eray Aksungur, Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçışılık Bölümü'nden mezun oldu. İstanbul ve Bodrum'da çeşitli otellerde aşçılık yapan Eray, son olarak ise Bolu'daki bir otelde çalışmaya başladı.

Eray Aksungur, yıllar önce Show TV'de yayınlanan ve Danilo Zanna'nın da jüri olduğu Lezzet Akamedisi'nde yarıştı. Yarışmaya Bolu'dan katılan ve bir otelde aşçılık yapan 25 yaşındaki Eray Aksungur ise tarhanaya bulanmış, taze ıhlamurlu levrek yaparak yarıştı.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Eray Aksungur'un İnstagram'da 122 bin takipçisi bulunmaktadır. İnstagram hesabı "eray_aksungur" şeklindedir.

MASTERCHEF ERAY HANGİ YIL YARIŞTI VE KAÇINCI OLDU?

Masterchef Eray Aksungur 4. sezonda yani 2020 yılında yarışmıştır. Eray Masterchef 2020'de 5. olmuştur.