Masterchef 2022 yeni bölüm konuklarından birisi eski yarışmacılardan Eray Aksungur oluyor. İzleyiciler Eray Aksungur hakkında, Masterchef Eray Aksungur kimdir, hangi yıl yarıştı? Masterchef eski yarışmacılardan Eray kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? araştırması yapıyor. Peki, Masterchef Eray Aksungur kaç yaşında? Masterchef Eray Aksungur şimdi ne iş yapıyor, nerede çalışıyor? Masterchef Eray Aksungur hangi yıl yarışmacısıdır? İşte detaylar...

Ekranların sevilen yarışması MasterChef Türkiye'ye bu akşam geçen sezondan başarılı yarışmacılar konuk olacak. MasterChef 2020 yarışmacısı olan Eray Aksungur, bugünkü programa konuk olacak. Peki, Masterchef Eray Aksungur kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne, evli mi? Masterchef Eray Aksungur'un hayatı ve biyografisi haberimizde...

MASTERCHEF ERAY HANGİ YIL YARIŞTI?

Eray Aksungur Masterchef'te 2020 yılında yarışmıştı.

MASTERCHEF ERAY AKSUNGUR KİMDİR?

Eray Aksungur, MasterChef 2020 yarışmacıları arasında yer alıyor. 23 yaşındaki yarışmacı, Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçışılık Bölümü'nü bitirmiş. Aksungur, İstanbul ve Bodrum'da çeşitli otellerde aşçılık yapmış, son olarak Bolu'daki bir otelde çalışmaya başladı.

Eleme potasında olan isimlerden biri de Eray. Eray Masterchef 20 Aralık eleme oyununda yarışmaya veda eden isim oldu. Bu sonuçla Masterchef Türkiye yarışmasında Eray 5. oldu.

23 yaşındaki Eray Aksungur, Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçışılık Bölümü'nden mezun oldu. İstanbul ve Bodrum'da çeşitli otellerde aşçılık yapan Eray, son olarak ise Bolu'daki bir otelde çalışmaya başladı.

Eray Aksungur, yıllar önce Show TV'de yayınlanan ve Danilo Zanna'nın da jüri olduğu Lezzet Akamedisi'nde yarıştı.Yarışmaya Bolu'dan katılan ve bir otelde aşçılık yapan 23 yaşındaki Eray Aksungur ise tarhanaya bulanmış, taze ıhlamurlu levrek yaparak yarıştı.

Eray Aksungur, Masterchef 2022'de 5 Ekim 2022 tarihinde programa konuk olan isimler arasında yer alıyor.