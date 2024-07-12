MasterChef Enes kimdir? 2024 MasterChef Enes kaç yaşında, nereli?

Masterchef yeni bölümü ile TV8 ekranlarına geliyor. Yapılan yemekler ve diyaloglar dikkatleri çekerken programın ayrıntıları da merak edildi. Enes kimdir? MasterChef 2024 Enes kimdir?

MASTERCHEF JÜRİLERİ KİM?

MasterChef 2024 All Star'da bu sezonda jüri koltuğunda oturan isimler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna yer alıyor.

MASTERCHEF ENES KİMDİR?

MasterCHef Enes İzmir Bornova'dankatılmaktadır.28 yaşındadır. Yemek yapma tutkusuyla bilinen Enes Arabacıoğlu, MasterChef Türkiye 2024 yarışmasında dikkatleri üzerine çekmiştir. Enes Arabacıoğlu 8 yıldır aşçılık yapmaktadır. Köftecilik yapmaktadır. Enes Arabacıoğlu, MasterChef Türkiye 2024 yarışmasının ilk aşamasında Havuç püreli Bonfile ile göz doldurmuş ve 2 evet alarak bir sonraki turu geçmeye hak kazanmıştır.