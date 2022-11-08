TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. MasterChef'e en son veda eden yarışmacının kim olduğu araştırılıyor. Peki, MasterChef en son kim elendi? MasterChef kim veda etti? MasterChef veda eden isim kim? İşte detaylar...

MasterChef eleme adayı kim oldu? 8 Kasım MasterChef eleme adayları! MasterChef eleme potasında kimler var?

Masterchef'te 6 Kasım Pazar akşamı oynanan eleme oyununun ardından yarışmaya bir isim veda etti. İzleyiciler ise Masterchef'e veda eden ismi merak ediyor. Masterchef'e en son veda eden yarışmacının kim olduğu araştırılıyor. Peki, MasterChef en son kim elendi? MasterChef kim veda etti? MasterChef veda eden isim kim? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF EN SON KİM ELENDİ?

Bu hafta Masterchef yarışmasının eleme adayları Yağız, Barış ve Serpilay oldu. 6 Kasım Pazar günü yayınlanan Masterchef yarışmasına veda eden yarışmacı Serpilay oldu.

MASTERCHEF SERPİLAY KİMDİR?

Serpilay Salkım 25 yaşında ve kendi işletmesi var. Serpilay Salkım aslen İzmirde doğup büyümüştür. Yarışmacı daha çok pastane ürünlerini yapmayı seviyor. Serpilay Salkım, 4 Temmuz Pazartesi Masterchef 1. turda mücadele ediyor. Serpilay Salkım jürilerden evet alarak bir üst tura yükselmişti.

MASTERCHEF TÜRKİYE

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?