Masterchef en son kim elendi? ELENEN İSİM! Masterchef son elenen yarışmacı kim oldu? Masterchef'te bu akşam kim elendi?

Masterchef'te bu akşam 2 yarışmacı son 4'e kalabilmek son performansını sergileyecek. Şeflerin görüşlerinin ardından Masterchef'te bir yarışmacı elenecek. Peki, Masterchef en son kim elendi? Masterchef son elenen yarışmacı kim oldu? Masterchef'te bu akşam kim elendi?

Masterchef en son kim elendi? Masterchef'te bu akşam 2 yarışmacı son 4'e kalabilmek son performansını sergileyecek. Şeflerin görüşlerinin ardından Masterchef'te bir yarışmacı elenecek. Peki, Masterchef en son kim elendi? Masterchef son elenen yarışmacı kim oldu? Masterchef'te bu akşam kim elendi? İşte, Masterchef son elenen kim oldu? Detaylar...

MASTERCHEF BU AKŞAM KİM ELENDİ?

Masterchef yarışmasında bu akşam bir isim yarışmaya veda edecek. MasterChef Türkiye 2022'nin şef ceketini kazanarak son 4'e kalan ilk isim Metin olmuştu. Son 4'e kalan ikinci isim Ayaz ve üçüncü isim Görkem oldu. Dördüncü isim de bu akşam belli olacak. Masterchef yarışmacılarından Burak Kaya ve Kıvanç 4. ceket için mücadele edecek. Bu akşam tabağı en az beğenilen isim Masterchef Türkiye'de elenecek. Peki, Masterchef'te Burak mı Kıvanç mı elendi? Cevabı bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde belli olacak.

MASTERCHEF'TE SON 4'E KALAN İSİMLER