Masterchef en son kim çıktı? Masterchef dün akşam kim kazandı? Masterchef son finalist kim oldu?
MasterChef'te dünkü yarışmanın sonucunda ana kadroya katılan son yarışmacı belli oldu. Pek,, Masterchef en son kim çıktı? Masterchef dün akşam kim kazandı? Masterchef kim kazandı?
Masterchef en son kim çıktı? Masterchef'te dünkü yarışmanın sonucunda ana kadroya katılan son yarışmacı belli oldu. Pek,, Masterchef en son kim çıktı? Masterchef dün akşam kim kazandı? Masterchef kim kazandı? İşte detaylar...
MasterChef'in dün akşamki final turu yarışmasını kazanarak ana kadroya giren 12. yarışmacı Kaan oldu.
- Metin
- Gamze
- Onur
- Çağatay
- Şeyma
- Melih
- Büşra
- Fatmanur
- Tayfun
- Yağız
- Burak
- Kaan
2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Hazer Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.