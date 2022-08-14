Masterchef en son kim çıktı? Masterchef dün akşam kim kazandı? Masterchef son finalist kim oldu?

MasterChef'te dünkü yarışmanın sonucunda ana kadroya katılan son yarışmacı belli oldu. Pek,, Masterchef en son kim çıktı? Masterchef dün akşam kim kazandı? Masterchef kim kazandı?

Masterchef en son kim çıktı? Masterchef'te dünkü yarışmanın sonucunda ana kadroya katılan son yarışmacı belli oldu. Pek,, Masterchef en son kim çıktı? Masterchef dün akşam kim kazandı? Masterchef kim kazandı? İşte detaylar...

MASTERCHEF EN SON KİM ÇIKTI?

MasterChef'in dün akşamki final turu yarışmasını kazanarak ana kadroya giren 12. yarışmacı Kaan oldu.

MASTERCHEF 2022 ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILAR

Metin Gamze Onur Çağatay Şeyma Melih Büşra Fatmanur Tayfun Yağız Burak Kaan

MASTERCHEF SUNUCULARI KİMLER?

2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Hazer Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.