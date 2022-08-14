Haber : Masterchef en son kim çıktı? Masterchef dün akşam kim kazandı? Masterchef son finalist kim oldu? - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Masterchef en son kim çıktı? Masterchef dün akşam kim kazandı? Masterchef son finalist kim oldu?

Masterchef en son kim çıktı? Masterchef dün akşam kim kazandı? Masterchef son finalist kim oldu?

MasterChef'te dünkü yarışmanın sonucunda ana kadroya katılan son yarışmacı belli oldu. Pek,, Masterchef en son kim çıktı? Masterchef dün akşam kim kazandı? Masterchef kim kazandı?

Masterchef en son kim çıktı? Masterchef'te dünkü yarışmanın sonucunda ana kadroya katılan son yarışmacı belli oldu. Pek,, Masterchef en son kim çıktı? Masterchef dün akşam kim kazandı? Masterchef kim kazandı? İşte detaylar...

MasterChef'in dün akşamki final turu yarışmasını kazanarak ana kadroya giren 12. yarışmacı Kaan oldu.

Masterchef en son kim çıktı? Masterchef dün akşam kim kazandı? Masterchef son finalist kim oldu?

  1. Metin
  2. Gamze
  3. Onur
  4. Çağatay
  5. Şeyma
  6. Melih
  7. Büşra
  8. Fatmanur
  9. Tayfun
  10. Yağız
  11. Burak
  12. Kaan

2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Hazer Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

MasterChef Gündem Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title