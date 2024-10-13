Masterchef programı 13 Ekim Pazar günü yayınlanan bölümde eleme heyecanı yaşandı. Bu hafta eleme adayları Alper, Zübeyde, Nevzat, Emre, Akın, Nigar ve Eda oldu. Masterchef Emre elendi mi? Masterchef Emre kimdir, kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Masterchef Emre elendi mi? 13 Ekim Masterchef'te kim elendi? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF EMRE ELENDİ Mİ?

Masterchef yarışmasında bu haftanın eleme adayları Alper, Zübeyde, Nevzat, Emre, Akın, Nigar ve Eda oldu. 13 Ekim Pazar günü yayınlanan bölümde jüri üyelerine en iyi tabağı yapan yarışmacı bir hafta daha Masterchef'te kalmaya hak kazanıyor. TV8'de yayınlanan Masterchef yarışmasında bu hafta elenen yarışmacı henüz belli değildir.

MASTERCHEF EMRE KİMDİR?

26 yaşındaki Emre, İstanbul Silivri'den katılıyor ve aşçılık eğitimi almıştır.