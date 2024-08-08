MasterChef Empanada tarifi! En güzel Empanada tarifi! Empanada tarifi nasıl yapılır? Empanada için malzemeler!
MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Empanada hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Empanada hazırladı. Peki, Empanada tarifi nedir? Empanada nasıl yapılır? Empanada nedir?
İspanyol mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Empanada aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Empanada tarifi nasıl yapılır? Empanada nedir? Empanada nasıl yapılır, Empanada yapılırken nelere dikkat edilir
EMPANADA MALZEMELERİ
14 empanada yapar
400 gr un
150 ml su
3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
bir tutam tuz
3 orta boy patates
1 soğan
400 gr kıyma
14 adet çekirdekleri çıkarılmış zeytin
14 bıldırcın yumurtası
1 çay kaşığı tatlı kırmızı biber
tatmak için acı biber
kızartmak için mısır yağı
3 yemek kaşığı sızma zeytinyağıEMPANADA NASIL YAPILIR?
- İlk önce empanadalar için hamuru hazırlayın: Unu bir kuyuya yerleştirin, ortasına su, tuz ve yağı dökün. Yumuşak bir kıvam elde edinceye kadar yoğurun. Hamurla klasik "top" oluşturun ve kapalı bir kasenin altında 30 dakika dinlendirin.
- Soğanı ve patatesleri küp küp doğrayıp bir tavada sıvı yağla yumuşayana kadar kavurun.
- Soğuk eti, kırmızı biberi ve kırmızı biberi ekleyip 10 dakika daha pişirin. Bu arada bıldırcın yumurtalarını kaynayan tuzlu suda 3-4 dakika, iyice kaynayana kadar pişirin.
- Hamuru bir çalışma yüzeyinde oklavayla açın ve yaklaşık 9 santimetre çapında bir kap kullanarak daireler kesin. Her hamur dairesinin ortasına 30 gram et, çekirdekleri çıkarılmış dilimler halinde kesilmiş zeytin ve bıldırcın yumurtası koyun.
- Dairenin kenarlarını fırçalayın, yarım ay şeklinde kapatın ve iyice kapatın. Dekoratif bir örgü elde etmeye çalışarak kenarı kendi üzerine katlayın. Empanadaları bol miktarda mısır yağında altın rengi oluncaya kadar pişirin.
- Empanadaları boşaltın, emici kağıtla dolu bir tepsiye aktarın ve fazla yağı kurutun. İsterseniz empanadaları batıracağınız baharatlı bir domates sosu hazırlayabilirsiniz.