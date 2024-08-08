MasterChef Empanada tarifi! En güzel Empanada tarifi! Empanada tarifi nasıl yapılır? Empanada için malzemeler!

İspanyol mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Empanada aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Empanada tarifi nasıl yapılır? Empanada nedir? Empanada nasıl yapılır, Empanada yapılırken nelere dikkat edilir

EMPANADA MALZEMELERİ

14 empanada yapar

400 gr un

150 ml su

3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

bir tutam tuz

3 orta boy patates

1 soğan

400 gr kıyma

14 adet çekirdekleri çıkarılmış zeytin

14 bıldırcın yumurtası

1 çay kaşığı tatlı kırmızı biber

tatmak için acı biber

kızartmak için mısır yağı

3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı