Masterchef 2023 All Star tüm hızıyla devam ediyor. Bu hafta Masterchef 2020 yarışmacıları ana kadroya katılmak için mücadele ediyor. Bu yarışmacılar arasında Emir Elidemir'i göremeyen izleyiciler internette, Masterchef Emir yok mu, neden yok, All Star'a katılacak mı? Masterchef 2023 All Star'a Emir Elidemir katılmadı mı, sonradan mı gelecek? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

Masterchef Emir yok mu, neden yok, ne zaman yarışacak, hangi hafta? merak edilen başlıklar arasında geliyor. Peki, Masterchef Emir Elidemir yok mu, neden yok, ne zaman yarışacak? İşte bilgiler...

MASTERCHEF ALL STAR BAŞLADI MI?

Masterchef 2023 All Star 14 Haziran 2023 Çarşamba günü 1. bölümü ile başladı. Programda geçmiş yıllarda yarışan yarışmacılar yer alacak.

MASTERCHEF EMİR YOK MU, NEDEN YOK, NE ZAMAN GELECEK?

Masterchef'te bu hafta 2020 yarışmacıları yarışıyor. Yani ana kadroya çıkmak için mücadele edecek olan 2. grup 2020 eski yarışmacılarından oluşuyor. Fakat 2020'nin başarılı yarışmacısı Emir Elidemir bu haftaki grupta yer almadı. Bunun ardından izleyiciler Emir Elidemir'in neden olmadığını merak etmişti. Emir Elidemir Masterchef tanıtım fragmanında da yer almıyordu. Bundan dolayı Emir Elidemir'in bu sezon Masterchef All Star'a katılmayacağı tahmin ediliyor.