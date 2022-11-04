MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. MasterChef'in yeni bölümünde eski yarışmacıları programa konuk oluyor. Peki,MasterChef Emir Elidemir kimdir? Emir Elidemir kaç yaşında, nereli? MasterChef Emir Elidemir Instagram hesabı! İşte detaylar...

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TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde eski sezon yarışmacıları yarışmaya konuk oldu. 2022 MasterChef yarışmasının eski yarışmacıları merak konusu oldu. MasterChef eski yarışmacılarından Emir Elidemir'in hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, MasterChef Emir Elidemir kimdir? Emir Elidemir kaç yaşında, nereli? MasterChef Emir Elidemir Instagram hesabı! Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF EMİR KİMDİR?

Emir Elidemir, 31 Ağustos 1994 tarihinde dünyaya geldi. Lise eğitimini Bornova Anadolu Lisesi'nde tamamlamıştır. Sonrasında Üniversite eğitimin, Özyeğin Üniversitesi Gastronomi bölümünde tamamlamıştır. Üniversite hayatı döneminde Hollanda, Amerika ve Fransa'da staj yapmıştır. Üçer ay süreyle 3 farklı yerde staj yapan Emir Elidemir, gastronomi alanında büyük tecrübeler kazanmıştır. 2018 yılında üniversiteden mezun olmuş ve ardından 1 sene boyunca New York'ta Benno Restarant'ta Chef fe Partie pozisyonunda çalışmıştır.

Sonrasında Türkiye'ye dönmüş ve İstanbul'da Nicole Restaurant'ta 2.5 ay çalışmış. 2.5 aylık deneyiminden sonra 1 ay da Cuntel Otel'de mutfak şefi olarak çalışmıştır. 2020 yılında MasterChef'e katılmış ve 16 yarışmacının içinde yer almıştır.

EMİR ELİDEMİR KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Emir Elidemir, 1994 doğumlu olup 27 yaşındadır.