Masterchef eleme potasında kimler var? 8 Eylül Masterchef haftanın 5. ve 6. eleme adayları kimler oldu? Haftanın 1. 2. 3. 4. 5. 6. eleme adayları kim?

Masterchef 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün haftanın son dokunulmazlığını Mavi takım kazanmıştı ve Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlığı kazandı. Dokunulmazlığı kazanan Metin, Dilan'ın ismini verdi. Peki, Masterchef eleme potasına kim girdi? 8 Eylül Masterchef haftanın 5. ve 6. eleme adayları kimler oldu? Masterchef 1. 2. 3. 4. 5. 6. eleme adayları kimlerdir? İşte detaylar...

MasterChef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 8 Eylül bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 5. ve 6. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. Masterchef 5. eleme adayı kimdir? Masterchef haftanın 6. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı? Haftanın tüm eleme adayları kimlerdir?

MASTERCHEF 8 EYLÜL PERŞEMBE DIŞ OYUNU KİM KAZANDI?

Bugünkü Dış Oyun'u 20 - 15 skorla Mavi takım kazandı ve Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı.

8 EYLÜL PERŞEMBE MAVİ TAKIMDA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bugün takım dokunulmazlığını Mavi takım kazanmıştı ve Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçti.

En iyi isimler:

- Metin

- Burak Kaya

- Büşra

DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN İSİM : METİN

Dokunulmazlığı kazanan Metin 5. eleme adayı olarak Dilan'ın ismini verdi.

Haftanın 6. eleme adayı birazdan belli olacak.

Masterchef bu haftanın tüm eleme adayları:

1. eleme adayı : Vural

2. eleme adayı : Burak

3. eleme adayı : Melih

4. eleme adayı : Yağız

5. eleme adayı : Dilan

6. eleme adayı : Serpilay