Masterchef eleme potasında kimler var? 6 Ekim Masterchef 5. ve 6. eleme adayları kimler oldu? Haftanın 1. 2. 3. 4. 5. 6. eleme adayları kim?

Masterchef 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün haftanın son dokunulmazlığını Mavi takım kazanmıştı ve Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynadı. Dokunulmazlığı kazanan Görkem, Burak'ın ismini verdi. Peki, Masterchef eleme potasına kim girdi? 6 Ekim Masterchef haftanın 5. ve 6. eleme adayları kimler oldu? Masterchef 1. 2. 3. 4. 5. 6. eleme adayları kimlerdir? İşte detaylar...

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MASTERCHEF 6 EKİM PERŞEMBE DIŞ OYUNU KİM KAZANDI?

Bugünkü Dış Oyunu Mavi takım kazandı ve Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı.

6 EKİM PERŞEMBE MAVİ TAKIMDA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bugün takım dokunulmazlığını Mavi takım kazanmıştı ve Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçti.

En iyi 3 isim:

- Burak R.

- Kıvanç

- Görkem

DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN İSİM : GÖRKEM

Bireysel dokunulmazlığı Görkem kazanıyor. Dokunulmazlığı kazanan Görkem 5. eleme adayı olarak Burak'ın ismini verdi.

Yapılan oylamada haftanın 6. eleme adayı Şule oluyor.

Masterchef bu haftanın tüm eleme adayları: