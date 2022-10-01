Masterchef eleme potasında kimler var? 30 Eylül Masterchef 5. ve 6. eleme adayları kimler oldu? Haftanın 1. 2. 3. 4. 5. 6. eleme adayları kim?

Masterchef 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün haftanın son dokunulmazlığını Kırmızı takım kazanmıştı ve Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynadı. Dokunulmazlığı kazanan Tolga, Şule'nin ismini verdi. Peki, Masterchef eleme potasına kim girdi? 30 Eylül Masterchef haftanın 5. ve 6. eleme adayları kimler oldu? Masterchef 1. 2. 3. 4. 5. 6. eleme adayları kimlerdir? İşte detaylar...

Masterchef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 30 Eylül bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 5. ve 6. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. Masterchef 5. eleme adayı kimdir? Masterchef haftanın 6. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı? Haftanın tüm eleme adayları kimlerdir?

MASTERCHEF 30 EYLÜL CUMA DIŞ OYUNU KİM KAZANDI?

Bugünkü Dış Oyun'u 19-16 skorla Kırmızı takım kazandı ve Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı.

30 EYLÜL CUMA MAVİ TAKIMDA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bugün takım dokunulmazlığını Kırmızı takım kazanmıştı ve Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçti.

En iyi 3 isim:

- Tayfun

- Büşra

- Tolga

DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN İSİM : TOLGA

Bireysel dokunulmazlığı Tolga kazanıyor. Dokunulmazlığı kazanan Tolga 5. eleme adayı olarak Şule'nin ismini verdi.

Masterchef bu haftanın tüm eleme adayları:

1. eleme adayı : Fatma Nur

2. eleme adayı : Kaan

3. eleme adayı : Çağatay

4. eleme adayı : Görkem

5. eleme adayı : Şule

6. eleme adayı : Tayfun

Tayfun haftanın 6. eleme adayı oluyor.