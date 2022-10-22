Masterchef eleme potasında kimler var? 21 Ekim Masterchef 5. ve 6. eleme adayları kimler oldu? Haftanın 1. 2. 3. 4. 5. 6. eleme adayları kim?

Masterchef 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün haftanın son dokunulmazlığını Mavi takım kazanmıştı ve Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynadı. Dokunulmazlığı kazanan Kıvanç, Metin'in ismini verdi. Peki, Masterchef eleme potasına kim girdi? 21 Ekim Masterchef haftanın 5. ve 6. eleme adayları kimler oldu? Masterchef 1. 2. 3. 4. 5. 6. eleme adayları kimlerdir? İşte detaylar...

Masterchef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 21 Ekim bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 5. ve 6. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. Masterchef 5. eleme adayı kimdir? Masterchef haftanın 6. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı? Haftanın tüm eleme adayları kimlerdir?

MASTERCHEF 21 EKİM CUMA DIŞ OYUNU KİM KAZANDI?

Bugünkü Dış Oyunu Mavi takım kazandı ve Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı.

21 EKİM CUMA MAVİ TAKIMDA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bugün takım dokunulmazlığını Mavi takım kazanmıştı ve Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçti.

En iyi 3 isim:

- Barış

- Kıvanç

- Metin

DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN İSİM : KIVANÇ

Bireysel dokunulmazlığı Kıvanç kazanıyor. Dokunulmazlığı kazanan Kıvanç 5. eleme adayı olarak Metin'in ismini verdi. 6. eleme adayı ise yapılan oylama sonucunda Tolga oluyor.

Masterchef bu haftanın tüm eleme adayları: