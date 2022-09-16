Masterchef eleme potasında kimler var? 15 Eylül Masterchef haftanın 5. ve 6. eleme adayları kimler oldu? Haftanın 1. 2. 3. 4. 5. 6. eleme adayları!

Masterchef 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün haftanın son dokunulmazlığını Mavi takım kazanmıştı ve Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlığı kazandı. Dokunulmazlığı kazanan Ayaz, Kıvanç'ın ismini verdi. Peki, Masterchef eleme potasına kim girdi? 15 Eylül Masterchef haftanın 5. ve 6. eleme adayları kimler oldu? Masterchef 1. 2. 3. 4. 5. 6. eleme adayları kimlerdir? İşte detaylar...

Masterchef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 15 Eylül bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 5. ve 6. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. Masterchef 5. eleme adayı kimdir? Masterchef haftanın 6. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı? Haftanın tüm eleme adayları kimlerdir?

MASTERCHEF 15 EYLÜL PERŞEMBE DIŞ OYUNU KİM KAZANDI?

Bugünkü Dış Oyun'u 23 - 12 skorla Mavi takım kazandı ve Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı.

15 EYLÜL PERŞEMBE MAVİ TAKIMDA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bugün takım dokunulmazlığını Mavi takım kazanmıştı ve Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçti.

En iyi isim:

- Ayaz

DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN İSİM : AYAZ

Dokunulmazlığı kazanan Ayaz 5. eleme adayı olarak Kıvanç'ın ismini verdi.

Haftanın 6. eleme adayı birazdan belli olacak.

MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER?

Masterchef bu haftanın tüm eleme adayları:

1. eleme adayı : Vural

2. eleme adayı : Atike

3. eleme adayı : Fatma Nur

4. eleme adayı : Barış

5. eleme adayı : Kıvanç

6. eleme adayı : Melih