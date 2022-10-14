Masterchef eleme potasında kimler var? 13 Ekim Masterchef 5. ve 6. eleme adayları kimler oldu? Haftanın 1. 2. 3. 4. 5. 6. eleme adayları kim?

Masterchef 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün haftanın son dokunulmazlığını Mavi takım kazanmıştı ve Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynadı. Dokunulmazlığı kazanan Burak Kaya, Fatma Nur'un ismini verdi. Peki, Masterchef eleme potasına kim girdi? 13 Ekim Masterchef haftanın 5. ve 6. eleme adayları kimler oldu? Masterchef 1. 2. 3. 4. 5. 6. eleme adayları kimlerdir? İşte detaylar...

Masterchef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 13 Ekim bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 5. ve 6. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. Masterchef 5. eleme adayı kimdir? Masterchef haftanın 6. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı? Haftanın tüm eleme adayları kimlerdir?

MASTERCHEF 13 EKİM PERŞEMBE DIŞ OYUNU KİM KAZANDI?

Bugünkü Dış Oyunu Mavi takım kazandı ve Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı.

13 EKİM PERŞEMBE MAVİ TAKIMDA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bugün takım dokunulmazlığını Mavi takım kazanmıştı ve Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçti.

En iyi 3 isim:

- Burak R.

- Burak Kaya

- Büşra

DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN İSİM : BURAK KAYA

Bireysel dokunulmazlığı Burak Kaya kazanıyor. Dokunulmazlığı kazanan Burak Kaya 5. eleme adayı olarak Fatma Nur'un ismini verdi. 6. eleme adayı birazdan belli olacak.

Masterchef bu haftanın tüm eleme adayları: