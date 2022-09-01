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Masterchef eleme potasında kimler var? 1 Eylül Masterchef haftanın 5. ve 6. eleme adayları kimler oldu? Haftanın 1. 2. 3. 4. 5. 6. eleme adayları kim?

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Masterchef eleme potasında kimler var? 1 Eylül Masterchef haftanın 5. ve 6. eleme adayları kimler oldu? Haftanın 1. 2. 3. 4. 5. 6. eleme adayları kim?

Masterchef 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün haftanın son dokunulmazlığını Kırmızı takım kazanmıştı ve Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlığı kazandı. Dokunulmazlığı kazanan Melih, Görkem'in ismini verdi. Peki, Masterchef eleme potasına kim girdi? 1 Eylül Masterchef haftanın 5. ve 6. eleme adayları kimler oldu? Masterchef 1. 2. 3. 4. 5. 6. eleme adayları kimlerdir? İşte detaylar...

Masterchef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 1 Eylül bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 5. ve 6. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. Masterchef 5. eleme adayı kimdir? Masterchef haftanın 6. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı? Haftanın tüm eleme adayları kimlerdir?

MASTERCHEF 1 EYLÜL PERŞEMBE DIŞ OYUNU KİM KAZANDI?

Bugünkü Dış Oyun'u 18-17 skorla Kırmızı takım kazandı ve Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı.

1 EYLÜL PERŞEMBE MAVİ TAKIMDA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bugün takım dokunulmazlığını Kırmızı takım kazanmıştı ve Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçti.

En iyi isimler:

  • - Metin
  • - Melih
  • - Büşra

DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN İSİM : MELİH

Masterchef eleme potasında kimler var? 1 Eylül Masterchef haftanın 5. ve 6. eleme adayları kimler oldu? Haftanın 1. 2. 3. 4. 5. 6. eleme adayları kim?

Dokunulmazlığı kazanan Melih 5. eleme adayı olarak Görkem'in ismini verdi.

Haftanın 6. eleme adayı birazdan belli olacak.

Masterchef eleme potasında kimler var? 1 Eylül Masterchef haftanın 5. ve 6. eleme adayları kimler oldu? Haftanın 1. 2. 3. 4. 5. 6. eleme adayları kim?

Masterchef bu haftanın tüm eleme adayları:

  • 1. eleme adayı : Onur
  • 2. eleme adayı : Burak
  • 3. eleme adayı : Fatmanur
  • 4. eleme adayı : Ayaz
  • 5. eleme adayı : Görkem
  • 6. eleme adayı : Metin

Masterchef eleme potasında kimler var? 1 Eylül Masterchef haftanın 5. ve 6. eleme adayları kimler oldu? Haftanın 1. 2. 3. 4. 5. 6. eleme adayları kim?

Metin haftanın 6. eleme adayı oluyor.

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Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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