Masterchef eleme potasına kim gitti? Masterchef kim elendi?

MasterChef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 25 Ağustos bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. Peki,Masterchef 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Masterchef eleme potasına kim gitti? Masterchef kim elendi?