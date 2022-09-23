Masterchef eleme potasına kim gitti? Masterchef kim elendi?
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MasterChef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 25 Ağustos bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. Peki,Masterchef 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Masterchef eleme potasına kim gitti? Masterchef kim elendi?
Masterchef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 23 Eylül bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 5. ve 6. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. Masterchef eleme potasına kim gitti? Masterchef kim elendi? İşte detaylar haberimizde...
MASTERCHEF ELEME POTASINA KİM GİTTİ?
Masterchef eleme potasına bugün Fatma Nur, Görkem, Çağatay, Vural, Atike gitti.