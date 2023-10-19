Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef programında elenen isim merak edildi. Çok yakından takip edilen yarışma programında heyecan devam ederken dün akşam elenen isim Masterchef eleme potasına kim gitti? 18 Ekim Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı, elenen kim? soruları ile aratıldı.

Masterchef eleme potasına kim gitti? 18 Ekim Masterchef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, eleme potasında kimler var?

Ekranlarda yayınlanan program sıkı sıkıya takip edilirken elenen isim araştırıldı. Tv8 ekranlarının sevilen programı hakkında merak edilenler arasında ise Masterchef eleme potasına kim gitti? 18 Ekim Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı, elenen kim?s oruları aratıldı. İşte detaylar...

MASTERCHEF BİREYSEL DOKONULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bireysel dokunulmazlığın sahibi Tahsin oldu.

Tahsin

MASTERCHEF 18 EKİM DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Dün akşam oynanan oyunlar sonucu dokunulmazlığı Mavi takım kazandı.

MASTERCHEF KİM ELEME POTASINA GİTTİ?

18 Ekim akşamı oynanan yarışmalarda bireysel dokunulmazlığı Tahsin kazandı. Tahsin, eleme potasına Eren'i yollarken eleme oylaması sonucunda bir diğer eleme potasına giden isim Cemre oldu.

Masterchef

16. Hafta eleme adayları:

1. eleme adayı : Azize

2. eleme adayı: Kıvanç

3. eleme adayı : Eren

4. eleme adayı : Cemre

MASTERCHEF SUNUCULARI KİMLERDİR?

Masterchef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı.

Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.

MASTERCHEF TÜRKİYE

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?