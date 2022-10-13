Tv8 ekranlarının sevilen programı Masterchef 12 Ekim akşamı yine izleyiciyle buluştu. 12 Ekim tarihinde ekrana gelen yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Masterchef izleyicileri ise Masterchef eleme potasına kim girdi? sorusuna yanıt aradı. Peki, Masterchef eleme potasına kim girdi? Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 12 Ekim Masterchef ne oldu? Masterchef eleme potasında kimler var?

Masterchef eleme potasına kim girdi? Masterchef seyircilerinin arattıkları sorulardan bir tanesi. 12 Ekim akşamında ekranlara gelen Masterchef yeni bölümü heyecanla takip edildi. Dün akşam Hindi ile yaratıcı tabak çıkarmaya çalışan yarışmacılardan bir tanesi dokunulmazlığı kazandı. Peki, Masterchef eleme potasına kim girdi? Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 12 Ekim Masterchef ne oldu? Masterchef eleme potasında kimler var?

MASTERCHEF ELEME POTASINA KİM GİRDİ?

Oynanan takım dokunulmazlığı oyununu kırmızı takımın kazanmasının ardından mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Hindi ile yapılan tabak sonrası şeflerin beğeni sırası şöyle oldu;

En iyi 3. tabak : Metin

En iyi 2. tabak : Kıvanç

En iyi tabak : Yağız

Masterchef 12 Ekim akşamı dokunulmaz olan isim Yağız oldu.