Masterchef eleme potasına kim girdi? 25 Ağustos Masterchef haftanın 5. ve 6. eleme adayları kimler oldu? Haftanın 6 eleme adayı kimdir?

Masterchef 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün haftanın son dokunulmazlığını Kırmızı takım kazanmıştı ve Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlığı kazandı. Dokunulmazlığı kazanan Burak, Şeyma'nın ismini verdi. Peki, Masterchef eleme potasına kim girdi? 25 Ağustos Masterchef haftanın 5. ve 6. eleme adayları kimler oldu? Masterchef 1. 2. 3. 4. 5. 6. eleme adayları kimlerdir? İşte detaylar...

MasterChef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 25 Ağustos bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 5. ve 6. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. Masterchef 5. eleme adayı kimdir? Masterchef haftanın 6. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı?

MASTERCHEF 25 AĞUSTOS PERŞEMBE DIŞ OYUNU KİM KAZANDI?

Bugünkü Dış Oyun'u 20-15 skorla Kırmızı takım kazandı ve Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı.

25 AĞUSTOS PERŞEMBE MAVİ TAKIMDA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bugün takım dokunulmazlığını Kırmızı takım kazanmıştı ve Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçti. Yarışmacılar haftanın kalan ürünleriyle yemek yaptılar. Şuanda tadım yapılıyor. En beğenilen tabak birazdan açıklanacak.

En iyi isimler:

- Burak Kaya

- Burak

- Metin

- Onur

DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN İSİM : BURAK

Dokunulmazlığı kazanan Burak 5. eleme adayı olarak Şeyma'nın ismini verdi.

Yapılan oylamada en çok oyu alan Gamze haftanın 6. eleme adayı oluyor.

Masterchef bu haftanın tüm eleme adayları: